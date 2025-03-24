В Татарстане заработает горячая линия по профилактике туберкулеза

В Татарстане с 24 по 28 марта будет работать горячая линия по профилактике туберкулеза. Консультации и ответы на вопросы можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00 по номерам 8 (843) 238-53-68 и 8 (843) 238-53-48.