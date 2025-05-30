«Десять дыр от БПЛА, но живой»: Сумрак из Челнов передал кофту в благодарность волонтерам

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой В Набережных Челнах военнослужащие СВО устроили сюрприз для волонтеров – активистам, оказывающим помощь с первых дней спецоперации, вручили медали и благодарственные письма.
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