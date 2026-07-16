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Царьград

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Франция возобновит производство 75 млн патронов к 2029 году

Франция возобновит производство 75 млн патронов к 2029 году

Во Франции к 2029 году будет возобновлено производство патронов малого калибра. Генеральная дирекция по вооружениям анонсировала выпуск 75 млн патронов в год в рамках проекта, который создаст 20 рабочих мест в Клерье.

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