Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Во, проблема! Ну, забыли и забыли! Прицепят к другому!"Говорит большой ...
  • Ратник Ратник
    А раньше власти не знали, чья это недвижимость? Может о том, что ВОЙНА третий год идёт, тоже не знали?Аксенов: в 2024 г...
  • Варлам Устрялов
    постоянно раздражала гундосая. нехай с ней.Блогер Подоляка с...

Reuters: Boeing собирается увеличить зарплату бастующим рабочим на 38%

Reuters: Boeing собирается увеличить зарплату бастующим рабочим на 38%

Свыше 30 тысяч бастующих рабочих американской корпорации Boeing, специализирующейся на производстве авиационной, космической и военной техники, проголосуют за повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх