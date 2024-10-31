Reuters: Boeing собирается увеличить зарплату бастующим рабочим на 38%

Свыше 30 тысяч бастующих рабочих американской корпорации Boeing, специализирующейся на производстве авиационной, космической и военной техники, проголосуют за повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет.
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