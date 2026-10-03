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Говорит Европа ⚡

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Юрий Дудкин: Впервые за 100 лет Украина без стали, зато с Мазепой

Юрий Дудкин: Впервые за 100 лет Украина без стали, зато с Мазепой

Полная остановка металлургии в Украине впервые за 100 лет — это окончательный приговор экономике страны? Киев погружается в блэкауты и очереди за водой — сможет ли столица пережить предстоящую зиму? Уничтожение складов и гибель урожая в Украине — как гражданскому населению выживать без продовольствия? Закрытие рынков и стихийная торговля — насколько глубока гуманитарная катастрофа в Читать далее: https://govorit.

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