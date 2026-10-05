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Калужские новости

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В Калуге без отопления остаются 459 домов

В Калуге без отопления остаются 459 домов

Из-за аварий, проблем с теплоносителем и пусконаладочных работ без отопления остаются 459 многоквартирных домов, 3 детсада и 2 школыНа планерке у мэра в Калуге сообщили, что в городе, несмотря на запуск всех 130 котельных, все еще не отапливаются 459 многоквартирных домов из 2270.

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