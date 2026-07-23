В 1957 году в СССР уже был мобильный телефон. Как инженер Куприянович опередил весь мир

За 16 лет до того, как Мартин Купер совершил с улицы Нью-Йорка знаменитый звонок с громоздкого аппарата Motorola, советский инженер-радиоэлектронщик Леонид Куприянович создал и успешно протестировал первый в мире действующий портативный радиотелефон.