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Иранский дипломат Мохсен Назири Асл: конфликт на Украине необходимо решать путем диалога

Иранский дипломат Мохсен Назири Асл: конфликт на Украине необходимо решать путем диалога

Постоянный представитель Ирана при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран осуждает разжигание войны и наложение односторонних санкций.

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