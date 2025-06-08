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Депутат Журова призвала ФИФА лишить Эстонию проводить домашние игры из-за Дасы

Депутат Журова призвала ФИФА лишить Эстонию проводить домашние игры из-за Дасы

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью РИА Новости заявила, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна разобраться с допросом израильтянина Эли Дасы в Эстонии за его слова о России.

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