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Освобождение Аннополья позволило ВС РФ контролировать трассу снабжения ВСУ

Освобождение Аннополья позволило ВС РФ контролировать трассу снабжения ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Появились новые подробности освобождения Аннополья в районе волчанского котла в Харьковской области.

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