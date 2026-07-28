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Захарова: возмездие за удары ВСУ по пассажирским автобусам неотвратимо

Захарова: возмездие за удары ВСУ по пассажирским автобусам неотвратимо

max.ru/Александр Шуваев Все причастные к атакам дронов ВСУ на пассажирские автобусы в регионах России понесут ответственность, возмездие неотвратимо, сообщила 28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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