Захарова: возмездие за удары ВСУ по пассажирским автобусам неотвратимо

max.ru/Александр Шуваев Все причастные к атакам дронов ВСУ на пассажирские автобусы в регионах России понесут ответственность, возмездие неотвратимо, сообщила 28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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