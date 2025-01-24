Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 демонстрирует множества занятий, которые мы см...

Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 демонстрирует множества занятий, которые мы сможем попробовать по ходу сюжетаВ новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2, выпущенном Warhorse Studios, показано, чем можно заняться в сельской местности во время средневекового приключения, в котором мы снова сможем играть за Генри.