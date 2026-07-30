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Axios: Нетаньяху сомневается в достижении сделки с Ираном

Axios: Нетаньяху сомневается в достижении сделки с Ираном

Alex Brandon/AP/TASS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил сомнение, что Вашингтон и Тель-Авив смогут достичь мирного соглашения с Ираном.

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