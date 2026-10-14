Из-за ограничения воздушного пространства Московского авиаузла утром 14 октября в Пулково задержали 19 рейсов в столицу и отменили еще семь, а ночью более 20 самолетов, летевших в Москву, совершили вынужденную посадку в Петербурге.
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