Юрист назвал ошибки, которые совершают при выходе на пенсию

Хотя многие считают, что выход на пенсию происходит автоматически, на самом деле статус оформляет сам гражданин — и здесь можно совершить ошибки, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов «Прайму».
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