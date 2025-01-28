📈В омских ресторанах на новогодних праздниках оказался самый высокий средний чек в России. По оценкам аналитиков, во время январских каникул поход в местный ресторан в среднем обходился в 4665 рублей.
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📈В омских ресторанах на новогодних праздниках оказался самый высокий средний чек в России. По оценкам аналитиков, во время январских каникул поход в местный ресторан в среднем обходился в 4665 рублей.