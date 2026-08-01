Джуффайр горит: как база Пятого флота США стала мишенью для «Шахедов»

Вы могли бы себе представить подобное хотя бы год назад? Чтобы база Пятого флота США, главный военно-морской форпост Америки на Ближнем Востоке, превратилась в мишень для иранских дронов? Чтобы ПВО молчало, а «Шахеды-136» неторопливо добивали объекты, которые десятилетиями считались неприкасаемыми? Чтобы американские военные сообщества, привыкшие к мысли, что звездно-полосатый флаг — лучший оберег, в шоке пересматривали видео с места событий? Год назад это казалось немыслимым.