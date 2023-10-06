Как ведет себя ребенок перед родами: шевелится или затихает?

Этот вопрос особенно волнует тех женщин, кому только предстоит родить ребенка. Как должен себя вести малыш за несколько часов до появления на свет? В каком случае стоит беспокоиться? Разбираемся с гинекологами.
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