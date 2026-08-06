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ДумаТВ

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Нилов рекомендовал работодателям отпускать сотрудников домой пораньше в жару

Ярослав Нилов, возглавляющий Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рекомендовал работодателям быть более гибкими и, если есть возможность, отпускать сотрудников домой раньше в жаркую погоду.

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