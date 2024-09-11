Уральские металлурги за полгода получили дополнительно 2 миллиарда рублей за счет повышения эффективности производства

На ММК оценили экономический эффект от повышения эффективности производства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», реализация программ повышения эффективности производства на предприятиях Группы ММК за первое полугодии принесла компании более 2 миллиардов рублей дополнительной прибыли.
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