Уральские металлурги за полгода получили дополнительно 2 миллиарда рублей за счет повышения эффективности производства

На ММК оценили экономический эффект от повышения эффективности производства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», реализация программ повышения эффективности производства на предприятиях Группы ММК за первое полугодии принесла компании более 2 миллиардов рублей дополнительной прибыли.