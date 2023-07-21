"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин
"С приездом на белорусскую землю! Мы достойно воевали! Мы сделали для России очень много!
То, что сейчас происходит на фронте - позор, в котором нам не нужно участвовать.
Комментарии
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Ситуация с чвк Вагнер многое демонстрирует и на многое повлияет в любом случае.
Ну опять "говно по трубам"! Чьи уши торчат за словами автора? Кому выгодно трепать имя Вагнера и причинять им вред? Правильно! Хохлостану и Госдепу, а так же персонам, которые работают на эти структуры! И когда было порядочным поливать грязью воинов, которые защищали нашу страну и проливали за Россию свою кровь? Может автор ответить на мои вопросы?
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