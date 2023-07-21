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"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин

"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин

 "С приездом на белорусскую землю! Мы достойно воевали! Мы сделали для России очень много! То, что сейчас происходит на фронте - позор, в котором нам не нужно участвовать.

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Комментарии
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Alexander Samokhin
Ситуация с чвк Вагнер многое демонстрирует и на многое повлияет в любом случае.
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21 час.
Galina Bobryasheva
Ну опять &quot;говно по трубам&quot;! Чьи уши торчат за словами автора? Кому выгодно трепать имя Вагнера и причинять им вред? Правильно! Хохлостану и Госдепу, а так же персонам, которые работают на эти структуры! И когда было порядочным поливать грязью воинов, которые защищали нашу страну и проливали за Россию свою кровь? Может автор ответить на мои вопросы?
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21 час.

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