"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин

Galina Bobryasheva

Ну опять "говно по трубам"! Чьи уши торчат за словами автора? Кому выгодно трепать имя Вагнера и причинять им вред? Правильно! Хохлостану и Госдепу, а так же персонам, которые работают на эти структуры! И когда было порядочным поливать грязью воинов, которые защищали нашу страну и проливали за Россию свою кровь? Может автор ответить на мои вопросы?