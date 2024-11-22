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NV: на Украине разрабатывают новый тип контракта с ВСУ для граждан с 18 лет

Украинские власти разрабатывают новый формат контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для людей, которые не достигли мобилизационного возраста, добровольно поступить на службу можно будет гражданам с 18 лет, сообщает местное издание NV со ссылкой на источник в ВСУ.

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