NV: на Украине разрабатывают новый тип контракта с ВСУ для граждан с 18 лет

Украинские власти разрабатывают новый формат контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для людей, которые не достигли мобилизационного возраста, добровольно поступить на службу можно будет гражданам с 18 лет, сообщает местное издание NV со ссылкой на источник в ВСУ.