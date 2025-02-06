Китай выступает решительно против безответственных заявлений американской стороны по вопросу Панамского канала -- МИД КНР

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- На днях американская сторона сделала безответственные заявления по вопросу Панамского канала, намеренно исказив, неправильно истолковав и совершив клеветнические нападки на соответствующее сотрудничество.
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