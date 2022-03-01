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Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться от неслужебных поездок за рубеж в ближайшее время

Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться от неслужебных поездок за рубеж в ближайшее время

Ведомство также сообщает, что сейчас прорабатывается вопрос эвакуации граждан РФ из-за границы. "Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается.

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