В случае запрета Россией экспорта урана во Францию ВВП этой страны может потерять до 12 процентов за год

Во Франции эксперты-атомщики оценили заявление Владимира Путина о том, что правительству во главе с Михаилом Мишустиным стоило бы подумать об ограничении на экспорт стратегически важного сырья в недружественные страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии