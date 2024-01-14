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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Первый взнос мой, закрыли ипотеку с продажи моей квартиры, а муж хочет оформлять ее на двоих: "мы ж семья"

Первый взнос мой, закрыли ипотеку с продажи моей квартиры, а муж хочет оформлять ее на двоих: "мы ж семья"

Меня настораживает ослиное упрямство мужа в вопросе оформления квартиры. Разговоры перешли в стадию спора, а главный аргумент мужа "мы ж семья".

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Комментарии
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Элина Морозова
Она  может на него оформить по своему  желанию. Это он и вымогает.
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10 час.
F I
Жилье досвадебное и обормляется на  владельца его куго купившего. А вод &quot;одна семья &quot; это когда в браке начтут покупать машины ,дачи , еще квартиру  в добавок к  той что есть ,вот тогда и в зачёт совместно нажитого.  У меня в далеком прошлом уже был куплено к 23 годам жильё (родители денег добавили ) и замуж выходила за примака ,ни каких притензий от мужа не было ,даже прописку оформили через пару лет после регистрации брака.
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9 час.
Элина Морозова
Там немного по другому  было. Первоначальный взнос  был добрачным. А  закрывала  ипотеку она уже а браке, но своими  деньгами. Наверное  это и  даёт ему  ложный посыл, считать, что  он  имеет право на часть собственности.
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5 час.

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