Меня настораживает ослиное упрямство мужа в вопросе оформления квартиры. Разговоры перешли в стадию спора, а главный аргумент мужа "мы ж семья".
Первый взнос мой, закрыли ипотеку с продажи моей квартиры, а муж хочет оформлять ее на двоих: "мы ж семья"
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Элина Морозова
Она может на него оформить по своему желанию. Это он и вымогает.
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10 час.
F I
Жилье досвадебное и обормляется на владельца его куго купившего. А вод "одна семья " это когда в браке начтут покупать машины ,дачи , еще квартиру в добавок к той что есть ,вот тогда и в зачёт совместно нажитого. У меня в далеком прошлом уже был куплено к 23 годам жильё (родители денег добавили ) и замуж выходила за примака ,ни каких притензий от мужа не было ,даже прописку оформили через пару лет после регистрации брака.
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9 час.
Элина Морозова
Там немного по другому было. Первоначальный взнос был добрачным. А закрывала ипотеку она уже а браке, но своими деньгами. Наверное это и даёт ему ложный посыл, считать, что он имеет право на часть собственности.
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5 час.
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