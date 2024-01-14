Первый взнос мой, закрыли ипотеку с продажи моей квартиры, а муж хочет оформлять ее на двоих: "мы ж семья"

F I

Жилье досвадебное и обормляется на владельца его куго купившего. А вод "одна семья " это когда в браке начтут покупать машины ,дачи , еще квартиру в добавок к той что есть ,вот тогда и в зачёт совместно нажитого. У меня в далеком прошлом уже был куплено к 23 годам жильё (родители денег добавили ) и замуж выходила за примака ,ни каких притензий от мужа не было ,даже прописку оформили через пару лет после регистрации брака.