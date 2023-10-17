Американский наемник Чейз Гайя ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО был ликвидирован американский наемник Чейз Гайя из города Падака (штата Кентукки). Боевик приехал на Украину в марте 2022 года после того, как президент Владимир Зеленский призвал иностранцев вступать в «Интернациональный легион» ВСУ.