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Американский наемник Чейз Гайя ликвидирован в зоне СВО

Американский наемник Чейз Гайя ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО был ликвидирован американский наемник Чейз Гайя из города Падака (штата Кентукки). Боевик приехал на Украину в марте 2022 года после того, как президент Владимир Зеленский призвал иностранцев вступать в «Интернациональный легион» ВСУ.

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