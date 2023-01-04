В Харьковской и Запорожской областях уничтожено три самоходных гаубицы ВСУ

Три самоходные артиллерийские установки (САУ) ВСУ 2С1 «Гвоздика» уничтожены в Харьковской и Запорожской областях вооруженными силами Российской Федерации, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 4 января в ходе брифинга.
Три самоходные артиллерийские установки (САУ) ВСУ 2С1 «Гвоздика» уничтожены в Харьковской и Запорожской областях вооруженными силами Российской Федерации, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 4 января в ходе брифинга.
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