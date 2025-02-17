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  • tsan tsan
    Какой же Труфанов гражданин России ? Это человек, который сбежал из Росси четверть века назад, но ввиду врождённой хи...Трое освобожденны...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Правильно, что угрохали эту шваль. Хватит церемониться с этим дерьмом. Вон сколько возятся с "Крокусом". Кормят, лечат.Теракт предотврат...
  • Misha Glusch
    так и надо с пидорасами - допросить и уничтожить...Теракт предотврат...

Рогов предупредил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля

Рогов предупредил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля

Информация об этом поступила по оперативным каналам.фото: t.me/ministry_of_defense_uaУкраинские власти готовят серию провокаций на территории России ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, рассказал 17 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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