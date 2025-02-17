Рогов предупредил о подготовке киевским режимом провокаций к 23 февраля

Информация об этом поступила по оперативным каналам.фото: t.me/ministry_of_defense_uaУкраинские власти готовят серию провокаций на территории России ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, рассказал 17 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.