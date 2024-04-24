Никто из участников теракта в «Крокусе» не уйдет от возмездия, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из причастных к теракту в «Крокус сити холле» не уйдет от наказания, и что спецслужбы и правоохранительные органы страны активно выявляют всех участников происшествия, включая заказчиков, спонсоров и организаторов.
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