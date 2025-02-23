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Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за поимку обокравших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила награду в $140 млн за поимку обокравших ее хакеров

По неподтвержденной информации, биржу взломала хакерская северокорейская группировка Lazаrus Group.При этом вернуть украденные средства может оказаться проще, чем поймать хакеров, считают экспертыВторая крупнейшая криптобиржа Bybit, которую обокрали на полтора миллиарда долларов, объявила награду в $140 млн за поимку хакеров.

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Eduard
Молодцы корейцы севера! Как вас они обкрадывают,так вы у них забирайте!
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