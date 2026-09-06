Абитуриенты «остаточного принципа»: На учителей отказываются учиться даже бесплатно

Менее всего востребованными на «бюджете» оказались педагогические специальности Светлана Гомзикова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Олег Смолин Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.
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Страна должна учителям условие создать
пока рулит эта безумная власть улучшений ни в чём не будет.35 лет - достаточный срок,чтобы в этом убедиться.
Сейчас любой ученик имеет больше прав чем учитель, а с детьми понаехавших это уже абсолютно запредельное терпение и умение требуется чтобы работать. Чтобы уничтожить любую нацию не требуется атомных бомб и войн достаточно понизить качество образования.
Кто паспорта миграм продавал - пускай их и учит..