Абитуриенты «остаточного принципа»: На учителей отказываются учиться даже бесплатно

Менее всего востребованными на «бюджете» оказались педагогические специальности Светлана Гомзикова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Олег Смолин Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.