Булыкин об РПЛ: «Я бы сперва разобрался с зарплатами игроков, и уже потом можно лигу расширять. В Европе таких зарплат нет»

Дмитрий Булыкин высказался о решении не расширять РПЛ до 18 клубов. «Считаю, что Россия вполне может играть 18 командами.

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