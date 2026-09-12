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Мировое обозрение

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В украинских военных госпиталях начался дефицит врачей — большинство мужчин отправили на фронт

В украинских военных госпиталях начался дефицит врачей — большинство мужчин отправили на фронт

Мобилизационная машина Украины, похоже, начала пожирать саму себя. В военных госпиталях страны зафиксирован острый дефицит врачей: большинство медиков-мужчин отправили на фронт.

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