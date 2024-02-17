19 октября 2023 64K прочитали Не совсем понятно, для чего за государственный счет был открыт так называемый Ельцин Центр.
Николай Платошкин: что Песков ответил тем, кто выступает за закрытие Ельцин Центра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЛАДИМИР Абаськин
Закрыть памятник центр Предателю ЕБН
Ответить
15 час.
slava axmetov
Никак не освободитесь от всенародного умственного помешательтва конца 80 х.Этот Ельцин-центр,бездумная политика в отношении мигрантов,наивная вера в благородный Запад,затем жалобы,что опять обманули.Страна сама себя губит и пока до всех дойдет эта реальность половины коренного населения уже не будет существовать.
Ответить
14 час.
LD
Leon Dan
Глазастый - рупор голоса того самого. Не теште себя надеждой. Никто не рискнет закрыть то, что открывал грантушка без его согласования. Нет у нас таких людей наверху.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии