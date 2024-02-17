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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Задайтесь вопросом "зачем ему надо что-то менять?". Лично его всё устравает.В СССР депутатами...
  • Leon Dan
    Глазастый - рупор голоса того самого. Не теште себя надеждой. Никто не рискнет закрыть то, что открывал грантушка без...Николай Платошкин...
  • Россиянин
    Да вы посмотрите на него. На лице написано мысли о благосостоянии граждан России. Поди с таким выражением лица засыпа...Чем упитаннее мин...

Николай Платошкин: что Песков ответил тем, кто выступает за закрытие Ельцин Центра

Николай Платошкин: что Песков ответил тем, кто выступает за закрытие Ельцин Центра

19 октября 2023 64K прочитали Не совсем понятно, для чего за государственный счет был открыт так называемый Ельцин Центр.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР Абаськин
Закрыть памятник центр Предателю ЕБН
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15 час.
slava axmetov
Никак не освободитесь от всенародного умственного помешательтва конца 80 х.Этот Ельцин-центр,бездумная политика в отношении мигрантов,наивная вера в благородный Запад,затем жалобы,что опять обманули.Страна сама себя губит и пока до всех дойдет эта реальность половины коренного населения уже не будет существовать.
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14 час.
LD
Leon Dan
Глазастый - рупор голоса того самого. Не теште себя надеждой. Никто не рискнет закрыть то, что открывал грантушка без его согласования. Нет у нас таких людей наверху.
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6 час.

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