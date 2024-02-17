Николай Платошкин: что Песков ответил тем, кто выступает за закрытие Ельцин Центра

slava axmetov

Никак не освободитесь от всенародного умственного помешательтва конца 80 х.Этот Ельцин-центр,бездумная политика в отношении мигрантов,наивная вера в благородный Запад,затем жалобы,что опять обманули.Страна сама себя губит и пока до всех дойдет эта реальность половины коренного населения уже не будет существовать.