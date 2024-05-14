ECO: сахар из фруктов и молочных продуктов не приводит к детскому ожирению

Ученые из Гронингенского университета (Нидерланды) установили, что усвоение сахара из фруктов и жидких молочных продуктов с меньшей вероятностью приводит к ожирению у детей по сравнению со злоупотреблением выпечкой, шоколадом и сладкими йогуртами.