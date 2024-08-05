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Регионы России

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Наводнение в Мухоршибирском районе: подтоплены жилые дома, эвакуированы люди

Наводнение в Мухоршибирском районе: подтоплены жилые дома, эвакуированы люди

В Мухоршибирском районе Бурятии продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. По состоянию на сегодняшний день подтоплены пять жилых домов в селе Куготы, 16 местных жителей эвакуированы к своим близким.

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