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Комитет по образованию заинтересовался школой №413 в Стрельне

Комитет по образованию заинтересовался школой №413 в Стрельне

Петербургская школа Петродворцового района города попала под прицел ведомства по образованию. Учреждению вынесли предупреждение после обращения об издевательствах над обучающимися.

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Новый комментарий от пользователя
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Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.