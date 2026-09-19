Комитет по образованию заинтересовался школой №413 в Стрельне

Петербургская школа Петродворцового района города попала под прицел ведомства по образованию. Учреждению вынесли предупреждение после обращения об издевательствах над обучающимися.
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Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.