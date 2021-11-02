Обвиняемый в жестоком убийстве двух девочек в Туве заключён под стражу

В Туве предполагаемый убийца двух несовершеннолетних сестёр заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.