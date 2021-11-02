smi.media

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej Kostin
    Самая паршивая это астра-зенека. Ха-ха, латыши литовцам впаривают шайзе. Пфайзер по качеству выше всех. Интересно как...Латвия с Литвой м...
  • Иван Петров
    Спасибо ! Если бы ещё заставили вакцинироваться ....💀Китай отправил в ...
  • Александр
    Так надо санкционировать, или предложить другую дату в связи с ограничениями. Или только навальнята и мигранты на все...МВД России предуп...

Обвиняемый в жестоком убийстве двух девочек в Туве заключён под стражу

В Туве предполагаемый убийца двух несовершеннолетних сестёр заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх