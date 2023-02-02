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Из Петербурга в Пекин запускают прямые авиарейсы

Из Петербурга в Пекин запускают прямые авиарейсы

Прямое авиасообщение между КНР и Северной столицей РФ было приостановлено из-за пандемии.Китайская авиакаомпания Hainan Airlines начнет осуществлять прямые перелеты в Санкт-Петербург с 19 февраля текущего года.

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