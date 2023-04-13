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Бывший советник Трампа Болтон предложил пригласить Японию, Австралию и Израиль в НАТО

Бывший советник Трампа Болтон предложил пригласить Японию, Австралию и Израиль в НАТО

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в статье для Wall Street Journal, что НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех государств.

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