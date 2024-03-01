Смена власти в Финляндии: инаугурация нового президента

На пятницу запланирована церемония инаугурации нового президента Финляндии Александра Стубба. Как ожидается, на торжественной церемонии будет присутствовать и уходящий с поста глава государства Саули Ниинистё, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Интерфакс».
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