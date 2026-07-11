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34-летний Гарипов стал тренером вратарей в молодежке «Ак Барса» – «Ирбисе» из МХЛ. Голкипер брал Кубок Гагарина-2018 с казанским клубом

« Ирбис » из Olimpbet МХЛ объявил, что Эмиль Гарипов занял должность тренера вратарей. В прошлом сезоне молодежная команда « Ак Барса » заняла третье место в Золотом дивизионе Восточной конференции и проиграла «Чайке» (2-3) в серии 1/8 финала Кубка Харламова.

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