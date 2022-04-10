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Андрей Кириленко: «Будем работать над тем, чтобы у нас был международный опыт»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что федерация пока не планирует проведение турниров с участием Белоруссии и Китая, но работает над тем, чтобы сохранить опыт участия в международных матчах у российских команд.

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