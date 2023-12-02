Владимир Путин утвердил покупку «Лукойлом» акций энергетической компании «ЭЛ5-Энерго Наталья МарковаВ условиях сложной геополитической обстановки и санкций, власти России продолжают предпринимать решительные шаги для поддержки национальной экономики.
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