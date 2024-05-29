Бийчанин помог задержать наркокурьера, который "что-то приклеил к подоконнику"

Сотрудники полиции поблагодарили молодого человека за активную гражданскую позицию Житель Бийска Роман Быкасов получил благодарственное письмо от полковника полиции Оскара Бурибаева за помощь в задержании распространителя наркотиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
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