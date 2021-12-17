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Урок улицы: Путин ударил первым

Урок улицы: Путин ударил первым

В воздухе запахло ракетным кризисом. А в России помимо давно известного Министерства обороны, неожиданно появилось и Министерство нападения, функции которого временно выполняют… наши дипломаты! Раньше МИД называли Министерством озабоченностей Российской Федерации, или обеспокоенностей, но в последние месяцы ребята так жгут напалмом, что отдыхают любые ракеты! Впрочем, благодарить надо «коллег и партнёров», они явно задумали большую бяку, но сейчас в Кремле сидит человек, который однажды сказал: Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков дал интервью РИА «Новости» официально подтвердил: Москва опасается и даже допускает возможность скатывания к новому «Карибскому кризису», и для таких опасений есть ряд причин.

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