Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП с семилетним ребенком

Инцидент произошел прошлым вечером у дома № 1/3 по улице Переверткина. Согласно предварительным данным,27-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался по двору когда наехал на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.