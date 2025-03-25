Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП с семилетним ребенком

Инцидент произошел прошлым вечером у дома № 1/3 по улице Переверткина. Согласно предварительным данным,27-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался по двору когда наехал на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.
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