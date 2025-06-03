Какое наказание грозит за езду по обочине в 2025 году?

Разбираемся, что такое обочина, кому по ней можно перемещаться, а кому нет и почему Выезд на обочину, как правило, вынужденная мера, а вот "обочечники", которые таким образом пытаются проскочить пробку, не только нарушают правила дорожного движения, но и создают аварийные ситуации.
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