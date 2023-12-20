Власти назвали число педофилов в российских тюрьмах

В прошлые годы рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних составил 42% В правительстве РФ рассказали, что по данным за первые шесть месяцев 2023 года в стране 7435 граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей и имеющих непогашенную судимость, пишет "Парламентская газета".